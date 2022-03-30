Barcelona'dan milli yıldıza kanca!

Türkiye U17 Milli Takımı'nda göstediği performansla dikkatleri üzerine çeken Bayern Münihli genç oyuncu Kenan Yıldız'ın, Barcelona'nın radarına girdiği belirtildi.



Sky Sports'dan Marc Behrenbeck'in haberine göre, Barcelona B takımını güçlendirmek isteyen Barcelona yönetimi, 1 numaralı hedef olarak Bayern Münih forması giyen 16 yaşındaki Kenan Yıldız'ı belirledi.



Barcelona'nın, Pedri ve Ferran Torres ile aynı menajerlik şirketine bağlı olan Kenan Yıldız için bu menajerlik bağlantısını kullanarak transferi bitirme planları yaptığı ifade edildi.



KENAN HENÜZ KARAR VERMEDİ



Barcelona dışında Borussia Dortmund'un da durumunu takip ettiği Kenan Yıldız'ın geleceği henüz belli değil. Futbolcunun mevcut kulübü Bayern Münih yönetiminin de Yıldız'ı kadrosunda tutmak istediği ve oyuncunun potansiyelini çok yüksek gördüğü ifade edildi. 16 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceği ile ilgili kararı yakın bir zamanda almasının beklendiği yazıldı.



2012 yılında Bayern Münih altyapısına katılan Kenan Yıldız, Bayern Münih U19 takımında forma giyiyor. Yıldız, Türkiye U17 Milli Futbol Takımı ile de 8 maça çıktı.





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