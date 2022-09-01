Barcelona'dan Milan'a: Dest

Milan, Barcelona'dan Sergino Dest'in transferini resmiyete döktü.İtalyan ekibi, 21 yaşındaki Amerikalı sağ bekin kiralık olarak transferini açıkladı. Milan'ın Barcelona ile yaptığı anlaşmada Dest için satın alma opsiyonu da yer alıyor.Milan, Dest'in satın alma opsiyonunu kullanırsa, 20 milyon euro bonservis ödeyecek.