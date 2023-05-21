Barcelona'dan Messi'ye: 'Umarım evine döner!'

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili eski kulübü Barcelona'dan flaş bir açıklama geldi.



Barça'da başkan yardımcısı Rafael Yuste, Messi'nin dönmesi için çaba sarfedildiğini açıkladı.



Yuste yaptığı açıklamada, "Taraftarlar sürekli onu soruyor. Ne zaman konuşsam başımı belaya sokuyorum. Gerçekten de onun dönmesini istiyorum. Çünkü ben bir Barcelona taraftarıyım." dedi.



Messi'nin geri dönmesini istediğini belirten yönetici, "Onun ayrığını henüz unutmuş değilim. Bizim altyapımızda yetişti, kulübe birçok şey kattı. Bu tür hikayeler mutlu sonla bitmeli. Her şey ona bağlı olsa da umarım geri dönmeye karar verir. Hepimiz çok mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.



ARABİSTAN TEKLİFİ İŞİ ZORLAŞTIRIYOR



Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Arjantinli yıldıza yıllık 500 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürülmüştü. Bu iddia üzerine Barça Başkanı Laporta ise, "Barça Barçadır, onlarla rekabet edebiliriz." diye konuşmuştu.



