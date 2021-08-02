Barcelona'dan Messi için yeni açıklama

Barcelona Başkanı Joan Laporta, sözleşmesi biten Lionel Messi'nin geleceği hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Messi için yeni açıklama
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02 Ağustos 2021 22:37
Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulüple henüz yeni sözleşme imzalamayan Lionel Messi hakkında konuştu.

Laporta "İşler iyi gidiyor ancak bazı sorunlar çözülmedi. Hepimiz Messi'nin La Liga'da olmasını istiyoruz. O da burada kalmak istiyor. İmkanlar dahilinde mümkün olan her şeyi yapacağız. Messi de Barcelona'da devam etmek istiyor" açıklamasını yaptı.

Öte yandan İspanyol basını, Barcelona'nın Messi ile yeni sözleşme için 5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Ancak bu anlaşmanın takımdan giden isimlerle bütçenin düşürülmesinden sonra açıklanacağı vurgulandı.


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