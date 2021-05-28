Barcelona'dan Messi için açıklama

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalan ekibinin gündemindeki konular hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Messi için açıklama
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28 Mayıs 2021 12:58
Barcelona Başkanı Joan Laporta, dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi ve teknik direktör Ronald Koeman'ın geleceği hakkında konuştu.

"MESSI İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Laporta, sözleşmesi biten Lionel Messi ile ilgili olarak "Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak için görüşmelerimiz sürüyor. Henüz biten bir şey yok, imza atılmadı. Ancak Messi, Barcelona'yı seviyor ve kalmak istiyor." açıklamasını yaptı.

"KOEMAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Teknik direktör Ronald Koeman'la ilgili de bilgi veren Laporta, "Geleceğine karar vermek için gelecek hafta Ronald Koeman ile tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Sergio Agüero gibi birçok ismin transferi hakkında da kamuoyuna bilgi veren Laporta, "Önümüzdeki hafta yeni transferlerimizi açıklayacağız" dedi.


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