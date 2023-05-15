Barcelona'dan Messi açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'yi kulübe geri getirmek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Barcelona'dan Messi açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2023 15:30
Barcelona Başkanı Joan Laporta, eski oyuncuları Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Laporta, takımının ligde kazandığı şampiyonluk sonrası konuşurken, "Messi ile bir ilişkimiz var ve onunla yakın zamanda konuştum. Messi dünyanın en iyi futbolcusu, dünyadaki her teknik direktör onu takımında görmek ister. Paris'te taraftarlarla bazı tatsız olaylar yaşadı ve onu şu anda rahatsız etmeyeceğim. Son zamanlarda bazı mesajlaşmalarımız oldu. Barcelona, Messi'nin evi ve Suudi Arabistan ve herkesle baş edebiliriz" sözlerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Laporta ayrıca, "Lionel Messi'yi Barcelona'ya geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Öte yandan Katalan ekibinin başkan yardımcısı Rafa Yuste ise, "Messi mi? O, Barcelona'da şampiyonluk kutlayan pek çok kişinin bir arkadaşı. Eminim çok mutludur. Messi'nin geri gelmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi'nin adı Barcelona dışında Al Hilal ve Inter Miami ile de anılıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery