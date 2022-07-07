Barcelona'dan Lewandowski açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'nin transferi için konuştu.



Laporta, "Lewandowski için bir teklifte bulunduk ve Bayern Münih'ten yanıt bekliyoruz" dedi.



Bayern Münih'in tekliflerini değerlendirdiğini söyleyen Joan Laporta, "Lewandowski'ye Barcelona'ya transfer olmak istemesinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.



Geçtiğimiz haftalarda Bayern Münih'teki süresini tamamladığını ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen 33 yaşındaki Lewandowski, kendisi için en güçlü ihtimalin Barcelona olduğunu söylemişti.





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