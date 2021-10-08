Barcelona'dan Koeman ve Messi açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ronald Koeman ve Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Koeman ve Messi açıklaması
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08 Ekim 2021 15:41
Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Ronald Koeman ve Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Ronald Koeman ile şimdilik yolları ayırmayacaklarını söyleyen Laporta "Ronald Koeman görevine devam ediyor ve bununla gururluyuz. Şimdi ona bir güven mesajı vermek gerekiyor. Xavi mi? Sık sık konuşuyoruz, çünkü arkadaşız. Tıpkı Pep Guardiola ile ara ara konuştuğum gibi." dedi.

PSG'ye giden Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında da açıklama yapan Laporta "Lionel Messi'nin para almadan bile oynayabileceğini düşünüyordum ama ayrılmayı seçti. Her şeye ona rağmen kızamıyorum, onu seviyorum" ifadelerini kullandı.


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