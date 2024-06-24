Barcelona'dan İlkay Gündoğan kararı

LaLiga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaybeden ve Hansi Flick'i takımın başına getiren Barcelona'da, İlkay Gündoğan için flaş bir karar alındı.



TAKIMDAN GÖNDERİLEBİLİR



Sport'ta yer alan habere göre Barcelona yönetimi, Finansal Fair-Play nedeniyle İlkay Gündoğan'a istediği teklif gelmesi durumunda ayrılığına izin vermeyi düşünüyor.



Haberin detaylarında Barcelona yönetiminin, 33 yaşındaki Alman orta sahadan çok memnun olduğu fakat aldığı maaş nedeniyle gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.



Ayrıca İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'dan ayrılmak istemediği ve şu anda takımda çok mutlu olduğu da söylendi.



51 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 51 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan bu karşılaşmalarda 5 gol, 14 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU