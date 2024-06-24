Barcelona'dan İlkay Gündoğan kararı

Barcelona yönetimi, Finansal Fair-Play yüzünden İlkay Gündoğan'a gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'dan İlkay Gündoğan kararı
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24 Haziran 2024 21:22
LaLiga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaybeden ve Hansi Flick'i takımın başına getiren Barcelona'da, İlkay Gündoğan için flaş bir karar alındı.

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Sport'ta yer alan habere göre Barcelona yönetimi, Finansal Fair-Play nedeniyle İlkay Gündoğan'a istediği teklif gelmesi durumunda ayrılığına izin vermeyi düşünüyor.

Haberin detaylarında Barcelona yönetiminin, 33 yaşındaki Alman orta sahadan çok memnun olduğu fakat aldığı maaş nedeniyle gelen teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

Ayrıca İlkay Gündoğan'ın, Barcelona'dan ayrılmak istemediği ve şu anda takımda çok mutlu olduğu da söylendi.

51 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 51 resmi maça çıkan İlkay Gündoğan bu karşılaşmalarda 5 gol, 14 asistlik skor katkısı sağladı.

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