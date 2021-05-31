Barcelona'dan iki transfer: Agüero ve Garcia

33 yaşındaki Luis Suarez'i "yaşlı" gerekçesiyle elden çıkartan Barcelona, 33 yaşındaki Sergio Agüero ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Luis Suarez'in Atletico Madrid'i bu sezon La Liga'da şampiyon oldu ve Suarez, o Atletico'ya 24 golle katkı yaptı 💔 https://t.co/DCsQk9QbcY pic.twitter.com/LvwbkVROZU



— Sporx (@sporx) May 31, 2021

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan'da yaz aylarının ilk transferi açıklandı.Katalan ekibi,ile yollarını ayıran'yu kadrosuna kattı. Barcelona'nın resmi internet sitesinde kulüp kanalında imza töreni yayın akışına eklenince transfer ortaya çıktı ve yaklaşık 1 saat sonra da transfer resmen duyuruldu.Barcelona'nın açıklamasında, 32 yaşındaki golcünün serbest kalma bedelinin de 100 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.Öte yandan Barcelona'nın altyapısından yetişen Eric Garcia da Katalan kulübüne geri döndü. Barça TV'nin yayın akışında Agüero'dan bir gün sonra da Eric Garcia için imza töreni düzenleneceği ortaya çıktı. Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi biten 20 yaşındaki stoper için de bonservis bedeli ödeyemeyecek.Sergio Agüero, Barcelona ile 2023 yılına kadar anlaştı ve senelik 5 milyon euro garanti ücret almayı kabul etti.Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 20 maçta yalnızca 720 dakika süre alan Agüero, toplam 6 gol atıp 1 asist yaptı.Daha önce İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 390 maçta 260 gol atıp 73 asist yaptı.