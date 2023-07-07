Barcelona'dan Hernangomez hamlesi!

Gelecek sezon İspanya Ligi'nde ve EuroLeague'de başarı hedefleyen Barcelona, transferde bir hamle yaptı.



İspanyol devi Barcelona, Willy Hernangomez için resmi teklifte bulunulduğunu açıkladı.



12 TEMMUZ'A KADAR SÜRE



İspanyol oyuncunun Avrupa haklarını elinde bulunduran Real Madrid'in teklifi eşlemesi için 12 Temmuz gecesine kadar süresi bulunuyor.



Eğer Real Madrid, 12 Temmuz 00:00'a kadar teklifini eşitlemezse 27 yaşındaki İspanyol oyuncu Barcelona'nın oyuncusu olacak.



