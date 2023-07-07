Barcelona'dan Hernangomez hamlesi!

Barcelona, İspanyol pivot Willy Hernangomez'e teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Barcelona'dan Hernangomez hamlesi!
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07 Temmuz 2023 12:07
Gelecek sezon İspanya Ligi'nde ve EuroLeague'de başarı hedefleyen Barcelona, transferde bir hamle yaptı.

İspanyol devi Barcelona, Willy Hernangomez için resmi teklifte bulunulduğunu açıkladı. 

12 TEMMUZ'A KADAR SÜRE 

İspanyol oyuncunun Avrupa haklarını elinde bulunduran Real Madrid'in teklifi eşlemesi için 12 Temmuz gecesine kadar süresi bulunuyor. 

Eğer Real Madrid, 12 Temmuz 00:00'a kadar teklifini eşitlemezse 27 yaşındaki İspanyol oyuncu Barcelona'nın oyuncusu olacak.

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