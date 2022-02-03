Barcelona'dan Haaland açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang için açıklamada bulundu.



"İYİ BİR TRANSFER YAPTIK"



Laporta, "Aubameyang, Barcelona'ya gelmek için harika bir istek gösterdi. Bunun için minnettarız. Bu transferde herkes, olağanüstü iş çıkardı. Spor ve finans departmanımızla yaptıkları iş sayesinde gurur duyuyorum. İyi bir transfer gerçekleştirdik. Auba, üst düzey bir oyuncu, gelecek sezon ve sonraki yıllarda da bizimle olacak. Bize keyif verecek bir isim" şeklinde konuştu.



Sonraki adımları ve Laporta, "Haziran ayında da takımı güçlendirmeye çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz ve doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.



"HAALAND, İLGİNÇ BİR OYUNCU"



Borussia Dortmund'da forma giyen ve adı Barcelona ile de geçen Erling Haaland hakkında gelen soruyu yanıtlayan Katalan ekibinin başkanı, "Haaland? Tamamlamamız gereken karmaşık bir sezon var. Ligde ve Avrupa Ligi'nde savaşmaya devam etmek istiyoruz. Bunlara odaklandık. Haaland, ilginç bir oyuncu. Romantik biri olmama rağmen, spor yönetimi benim gerçekçi davranmamı sağlıyor" dedi.





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