Barcelona'dan Diego Costa'ya teklif!

La Liga devi Barcelona'nın, Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa'ya teklif yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Diego Costa'ya teklif!
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30 Ocak 2022 15:39
Forvet arayışlarını sürdüren Barcelona'da yeni bir isim gündeme geldi.

Diario Sport'a göre Katalan kulübünün, eski Atletico Madrid forveti Diego Costa'ya teklif yaptığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Morata ile anlaşma sağlayamayan Barcelona'nın Arsenal'den Aubameyang için de girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Son kulübü Atletico Mineiro olan İspanyol oyuncunun, 17 Ocak'tan bu yana bonservisi elinde bulunuyor.

Daha önce Süper Lig ekibi Antalyaspor'un da Diego Costa'ya teklif götürdüğü belirtilmişti.

Costa, Atletico Mineiro ile çıktığı 19 maçta, 5 gol - 1 asist yaptı.

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