Barcelona'dan Beşiktaş'a: "Abde olmaz, Collado'yu verelim"

Beşiktaş, Barcelona'dan geçen sezon Osasuna'da kiralık oynayıp yıldızını parlatan Faslı genç yetenek Abde Ezzalzouli'yi istedi. Ancak bordo-mavililer, 24 yaşındaki Alex Collado'yu önerdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Beşiktaş'a: 'Abde olmaz, Collado'yu verelim'
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17 Haziran 2023 10:23
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı. Siyah beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, İspanya'ya giderek transfer görüşmeleri yürütmeye başladı. İlk durağı Barcelona olan yönetici, Katalan devinin futbol direktörü Mateu Alemany ile görüştü.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Osasuna'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Abde Ezzalzouli'yi gözüne kestirirken sol kanadın kiralık durumunu sordu.

TEKLIFE SICAK BAKILMADI

İspanyol devinin idarecileri, Beşiktaş'ın bu arzusuna olumsuz yanıt vererek, gelecek sezon Faslı genç yeteneğin kadrolarında önemli bir yer tutacağını belirtti. Barcelona'nın, Beşiktaş'a önerisi Alex Collado oldu. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Elche'ye kiralık gönderdiği 24 yaşındaki futbolcuyu siyah-beyazlılara verebileceğini iletti. Sağ kanat ve 10 numarada ter döken İspanyol oyuncu, Beşiktaş cephesinde karşılık bulmadı.

2 GOLLÜK KATKISI VAR

Geçen sezon Elche'de 17 maçta süre bulan oyuncu, 1 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi. 

 
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