Barcelona'dan 6 numaraya 4 aday birden!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yönetime 6 numara transferi için liste sundu. işte o isimler...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona'dan 6 numaraya 4 aday birden!
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10 Ekim 2023 16:10
LaLiga'da henüz mağlup olmamasına rağmen 3 kez sahadan bir puanla ayrılan ve haftayı 3. sırada tamamlayan Barcelona, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 6 numara transferi için yönetime listeyi verdi.

ESPN'de yer alan habere göre; İspanyol teknik adam, Arsenal'dan Jorginho, Liverpool'dan Thiago, Bayern Münih'ten Kimmich, ve Real Betis'ten de Guido Rodriguez'i listeye aldı.

Mevcut kadrosunu yetersiz bulan Xavi, ocak transfer döneminde 6 numara transferinin bitirilmesini istiyor.

Barcelona 9 maç sonunda LaLiga'da 21 puan topladı ve 3. sırada yer aldı.

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