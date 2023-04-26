Barcelona'dan 20'lik orta sahaya kanca!

Barcelona, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Barcelona'dan 20'lik orta sahaya kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2023 19:42
LaLiga'da lider konumda bulunan Barcelona, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüyoru.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile her konuda anlaştı.

Haberde, oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdüren Katalan devinin 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Finansal Fair Play kuralları sebebiyle sıkıntı yaşamak istemeyen Barcelona'da başkan Laporta, gerekli izinleri aldıktan sonra transferi gerçekleştireceği ifade edildi.

Öte yandan, mali açıdan iyi günler geçiremeyen Barcelona'nın bu transferde işinin zor olduğu da yazıldı.

20 yaşındaki önlibero, takımıyla toplamda 116 maça çıktı ve 5 gol 7 asist yapma başarısı gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery