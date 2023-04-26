Barcelona'dan 20'lik orta sahaya kanca!

LaLiga'da lider konumda bulunan Barcelona, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüyoru.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile her konuda anlaştı.



Haberde, oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdüren Katalan devinin 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.



Finansal Fair Play kuralları sebebiyle sıkıntı yaşamak istemeyen Barcelona'da başkan Laporta, gerekli izinleri aldıktan sonra transferi gerçekleştireceği ifade edildi.



Öte yandan, mali açıdan iyi günler geçiremeyen Barcelona'nın bu transferde işinin zor olduğu da yazıldı.



20 yaşındaki önlibero, takımıyla toplamda 116 maça çıktı ve 5 gol 7 asist yapma başarısı gösterdi.





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