Barcelona'da Vesely şoku!

Barcelona'ya Çek yıldızı Jan Vesely'den kötü haber geldi.
Katalan ekibinin ligde Obradoiro ile oynadığı maçta sakatlanan Vesely karşılaşmaya devam edemedi. Barcelona, 33 yaşındaki basketbolcunun belinde ağrılar olduğunu ve gelecek maçlarda oynayıp oynayamayacağının sakatlığının durumuna göre belli olacağını duyurdu.
THY EuroLeague'de Final Four'a kalan Barcelona, 19 Mayıs'ta ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Katalan ekibinin ligde Obradoiro ile oynadığı maçta sakatlanan Vesely karşılaşmaya devam edemedi. Barcelona, 33 yaşındaki basketbolcunun belinde ağrılar olduğunu ve gelecek maçlarda oynayıp oynayamayacağının sakatlığının durumuna göre belli olacağını duyurdu.
THY EuroLeague'de Final Four'a kalan Barcelona, 19 Mayıs'ta ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.