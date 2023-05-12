Barcelona'da Vesely şoku!

Barcelona'da Obradoiro karşılaşmasında sakatlanan Jan Vesely maça devam edemedi. Çek yıldızın, gelecek hafta Final Four'da mücadele oynaması belirsiz.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barcelona'da Vesely şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 21:09
Barcelona'ya Çek yıldızı Jan Vesely'den kötü haber geldi.

Katalan ekibinin ligde Obradoiro ile oynadığı maçta sakatlanan Vesely karşılaşmaya devam edemedi. Barcelona, 33 yaşındaki basketbolcunun belinde ağrılar olduğunu ve gelecek maçlarda oynayıp oynayamayacağının sakatlığının durumuna göre belli olacağını duyurdu.

THY EuroLeague'de Final Four'a kalan Barcelona, 19 Mayıs'ta ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery