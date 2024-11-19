Barcelona'da Salah'a veto!

Barcelona, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Muhammed Salah için transfer yarışına girmeme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona'da Salah'a veto!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2024 18:28
Barcelona'da Muhammed Salah'ın transferi veto edildi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo, daha önce Barcelona'nın gelecek yaz önemli bir yıldız kadrosuna katmak istediğini ve adaylardan birinin Liverpool ile sözleşmesi bitecek Muhammed Salah olduğunu yazmıştı.

TRANSFER RAFA KALDIRILDI

İspanya'dan Fichajes'te yer alan haberde ise, Barcelona'nın, Salah için yarışa girmeme kararı aldığı ve Mısırlı yıldızın transferini rafa kaldırdığı kaydedildi.

VETO EDİLME NEDENLERİ

Barcelona'nın Salah'tan vazgeçme nedenleri olarak; 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın varlığı ve Brezilyalı yıldız Raphinha'nın bu sezon yakaladığı form gösterildi. Salah'ın olası transferinin bu iki ismin gelişiminin önüne geçebileceği kaydedildi.

Katalan ekibinin ayrıca altyapıdan gelen genç oyuncuların gelişimine öncelik vermek istediği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Salah, bu sezon çıktığı 17 maçta 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery