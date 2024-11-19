Barcelona'da Salah'a veto!

Barcelona'da Muhammed Salah'ın transferi veto edildi.



İspanyol basınından Mundo Deportivo, daha önce Barcelona'nın gelecek yaz önemli bir yıldız kadrosuna katmak istediğini ve adaylardan birinin Liverpool ile sözleşmesi bitecek Muhammed Salah olduğunu yazmıştı.



TRANSFER RAFA KALDIRILDI



İspanya'dan Fichajes'te yer alan haberde ise, Barcelona'nın, Salah için yarışa girmeme kararı aldığı ve Mısırlı yıldızın transferini rafa kaldırdığı kaydedildi.



VETO EDİLME NEDENLERİ



Barcelona'nın Salah'tan vazgeçme nedenleri olarak; 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın varlığı ve Brezilyalı yıldız Raphinha'nın bu sezon yakaladığı form gösterildi. Salah'ın olası transferinin bu iki ismin gelişiminin önüne geçebileceği kaydedildi.



Katalan ekibinin ayrıca altyapıdan gelen genç oyuncuların gelişimine öncelik vermek istediği belirtildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Salah, bu sezon çıktığı 17 maçta 10 gol attı ve 10 asist yaptı.



