Barcelona'da Rüdiger zirvesi! Anlaşma yakın...

İspanyol devi Barcelona, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Antonio Rüdiger'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Rüdiger zirvesi! Anlaşma yakın...
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31 Mart 2022 16:06
Barcelona, Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger için girişimlerini sürdürüyor.

İspanyol basınında yer alan haberde, Barcelona'nın İngiliz ekibiyle henüz yeni sözleşme imzalamayan Antonio Rüdiger'in menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Barcelona'da yapılan ve yaklaşık 3 saat süren zirvede tarafların büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi.

Ayrıca 29 yaşındaki yıldız oyuncunun da Barcelona'ya transfer olmak istemesi Katalan ekibinin elini güçlendirdiği ifade edildi.

Antonio Rüdiger, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 42 maçta 3 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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