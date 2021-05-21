Barcelona'da Ronald Koeman'dan ayrılık sinyali

İspanya Ligi takımlarından Barcelona'nun teknik direktörü Ronald Koeman, Eibar ile oynayacakları son hafta maçı öncesinde ayrılık sinyali verdi.



Barcelona ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Koeman "Sezonun son bölümünde kulübün güvenini ve desteğini hissetmedim. Geleceğim hakkında konuşmadık. Sonuçlar hakkında şüpheler olduğunu anlıyorum. Kazanmak için değişikliklerin gerekli olduğunu anlıyorum. Benimle çalışmak istemiyorlarsa, bunu bana söyleyebilirler." dedi.



Açıklamalarına devam eden 58 yaşındaki Hollandalı teknik adam "Yönetim farklı bir antrenöre veya başka oyunculara ihtiyaç duyduğunu düşünürse sorun değil, ancak bunun bana iletilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Ronald Koeman ayrıca "Teknik direktörünüze ve oyuncularınıza daha fazla saygı göstermeniz gerektiğini düşünüyorum. Anladığım kadarıyla, oyuncular medyadaki son haberlerden dolayı rahatsız. Bu tür bir muameleyi hak etmiyorlar. Pek çok şeyin farklı yapılması gerekiyor" diyerek, yönetimi ciddi şekilde eleştirdi.



