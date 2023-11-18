Barcelona'da Pena'ya güven tam!

Barcelona, Marc Andre Ter Stegen'in sakatlığı nedeniyle milli aradan sonra oynayamaması durumun ikinci kalecisi Inaki Pena'ya güveniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da Pena'ya güven tam!
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18 Kasım 2023 17:49
Barcelona, kalecisi Marc Andre Ter Stegen'den gelecek haberi bekliyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle milli takım kampında ayrılan Alman file bekçisinin sahalardan ne kadar uzak kalacağının bilinmediği belirtildi.

STEGEN OLMAZSA PENA!

Barcelona'nın, Stegen'in milli aradan sonra birkaç gün içerisinde hemen hazır olmasını beklediği kaydedildi. Katalan devinde sırtından sakatlık yaşayan Stegen'in milli aradan sonra hazır olmaması durumunda kaleyi Inaki Pena'nın koruyacağı kaydedildi.

BARCELONA'DA GÜVEN TAM

Barcelona'nın bu sezon şu ana kadar hiç forma şansı bulamasa da kritik bir dönemde kaleye geçme ihtimali olan Pena'ya güveninin tam olduğu vurgulandı.

GERİ DÖNDÜKTEN SONRA 5 MAÇ

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Pena, Barcelona'ya döndükten sonra geçen sezon 5 maçta forma şansı buldu.

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