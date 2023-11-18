Barcelona, kalecisi Marc Andre Ter Stegen'den gelecek haberi bekliyor.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle milli takım kampında ayrılan Alman file bekçisinin sahalardan ne kadar uzak kalacağının bilinmediği belirtildi.



STEGEN OLMAZSA PENA!



Barcelona'nın, Stegen'in milli aradan sonra birkaç gün içerisinde hemen hazır olmasını beklediği kaydedildi. Katalan devinde sırtından sakatlık yaşayan Stegen'in milli aradan sonra hazır olmaması durumunda kaleyi Inaki Pena'nın koruyacağı kaydedildi.



BARCELONA'DA GÜVEN TAM



Barcelona'nın bu sezon şu ana kadar hiç forma şansı bulamasa da kritik bir dönemde kaleye geçme ihtimali olan Pena'ya güveninin tam olduğu vurgulandı.



GERİ DÖNDÜKTEN SONRA 5 MAÇ



2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Pena, Barcelona'ya döndükten sonra geçen sezon 5 maçta forma şansı buldu.





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