Barcelona'da Luuk de Jong bilmecesi

Barcelona'nın devre arasında yollarını ayırmak istediği kaydedilen Luuk de Jong için, Hollandalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Sevilla'dan da açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Luuk de Jong bilmecesi
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16 Kasım 2021 19:33
Teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'in gelmesinin ardından takımda kalacak ve gidecek oyuncular için kapsamlı bir çalışma yapan Barcelona'da, Luuk de Jong için belirsizlik yaşandığı belirtildi.

Katalan ekibinin, yollarını ayırmak ve Sevilla'ya geri göndermek istediği Hollandalı futbolcu için Sevilla cephesinden de açıklama geldi.

"GERİ ÇAĞIRMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Endülüs ekibinin başkanı Jose Castro, "Şu anda, de Jong'u ara transfer döneminde takıma geri çağırmak gibi bir düşüncemiz yok" diyerek transfere kapıyı kapattı.

BARCELONA'DA KALABİLİR

Öte yandan, Barcelona ile 9 maçta bir gole imza atan 31 yaşındaki futbolcunun, Sevilla ve Barcelona'nın anlaşması durumunda sezonu Katalan ekibinde tamamlama ihtimalinin de ifade edildi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE

Luuk de Jong'un adı transferde ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.


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