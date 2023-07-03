Barcelona'da Lenglet krizi!

İspanya La Liga'da son şampiyon Barcelona'da finansal sorunlar devam ediyor.



Marca'nın haberine göre, Katalan devi kadro enflasyonunu azaltmak için bazı futbolcularla yollarını hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Umtiti ile yollarını ayıran Barcelona bir başka Fransız stoperi Clement Lenglet ile de yollarını ayıracak.



La Liga ekibi, 28 yaşındaki savunmacıya gelecek yıl planlarının arasında olmadığını iletirken, Lenglet takımdan ayrılma konusunda aceleci davranmıyor.



Geçtiğimiz sezon Tottenham'da kiralık olarak forme giyen Fransız stoper, Barcelona ile ayın 10'unda başlayacak çalışmalarda yer alacak.



Yüksek maaşı sebebiyle sorun çıkarken Lenglet'in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Katalan ekibinden yaklaşık 16 milyon euro alacağı bulunuyor.







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