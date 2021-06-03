Barcelona'da Koeman ile devam kararı

Barcelona'da teknik direktör belirsizliği son buldu ve gelecek sezon da Ronald Koeman ile devam edileceği açıklandı.



Başkan Laporta yaptığı açıklamada, "Ronald ile devam etmeye karar verdik. Yaptığımız görüşme çok verimli geçti ve onun işine devam etme motivasyonunu gördüm." ifadelerini kullandı.



Sezonu 3. sırada tamamlayan Barcelona'da büyük hayal kırıklığı yaratan Koeman, 54 maçta 2.09 puan ortalaması tutturmuştu.



