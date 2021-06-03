Barcelona'da Koeman ile devam kararı

Barcelona'da teknik direktör Ronaldo Koeman ile yola devam edileceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barcelona'da Koeman ile devam kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2021 20:18
Barcelona'da teknik direktör belirsizliği son buldu ve gelecek sezon da Ronald Koeman ile devam edileceği açıklandı.

Başkan Laporta yaptığı açıklamada, "Ronald ile devam etmeye karar verdik. Yaptığımız görüşme çok verimli geçti ve onun işine devam etme motivasyonunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Sezonu 3. sırada tamamlayan Barcelona'da büyük hayal kırıklığı yaratan Koeman, 54 maçta 2.09 puan ortalaması tutturmuştu.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.