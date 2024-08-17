Barcelona'da İlkay Gündoğan kadrodan çıkarıldı!

Barcelona'nın tecrübeli ismi İlkay Gündoğan, LaLiga'daki sezonun ilk maçına sakatlığı sebebiyle çıkamayacak.

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Barcelona'da İlkay Gündoğan kadrodan çıkarıldı!
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17 Ağustos 2024 15:25
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 15:31
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan İlkay Gündoğan yeni sezona talihsiz bir giriş yaptı.

LaLiga'nın ilk hafta maçında Valencia deplasmanına çıkacak olan Barcelona'da İlkay Gündoğan sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Barcelona'dan yapılan açıklamada İlkay Gündoğan'ın Monaco ile oynanan hazırlık maçında kafasına darbe aldığı ve tedbir amacıyla Valencia maçının kadrosunda yer almadığı belirtildi.

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