Barcelona'da hedefteki isim: 'Jose Gaya'

Barcelona, sol bek mevkisinde Jordi Alba yerine uzun soluklu bir oyuncu arayışını sürdürüyor.



Barcelona yönetimi, yaz transfer döneminde Valencia'nın sol beki Jose Gaya'ya bir teklif sunmuştu fakat uzun görüşmelerin ardından görüşmeler tıkanmıştı.



Barça, sol bekte Jordi Alba ve genç Alejandro Balde ile yetinmek zorunda kaldı. Ancak, Barcelona'nın yakında yeni bir sol bek arayışını tekrar gözden geçireceği konuşuluyor.



Junior Firpo'yu Leeds United'a satan Katalanların yeni bir sol bek ihtiyacı doğdu. Bu nedenle, Jose Gaya, ilk tercih edilen sol bek olarak Alba'dan formayı devralmak için birincil hedef olarak belirlendi.



"Valencia'da çok mutluyum"



Öte yandan Valencia kaptanı Jose Gaya, hakkında çıkan transfer dedikodularına şu şekilde yanıt verdi:



"Basında çıkanlardan Barcelona'nın bana olan ilgisini biliyorum ama şu ana kadar kimse bana bir şey söylemedi. "Valencia'da çok mutluyum"



"Temsilcilerim gerekeni yapar"



26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda sözleşmesinin son senesine girecek ve yaz aylarında serbest oyuncu statüsünde çok uygun bir fiyata satın alınabileceği konuşuluyor.

Sözleşme durumuyla ilgili de konuşan Gaya, "Bunu samimiyetle söylüyorum, karışmak istemediğim bir konu ve temsilcilerim de bunun için varlar. Şimdi milli takıma ve Valencia ile iyi bir yıl geçirmeye odaklandım." Müzakereyi yönetenler benim temsilcilerim ve onlar ne yapacaklarını biliyorlar" ifadelerinde bulundu.



Öte yandan Jose Gaya bu sezon 9 maça çıktı ve takımına 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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