Barcelona'da hedef Marcelo Brozovic!

La Liga devi Barcelona'nı, Inter'in yıldız orta sahası Marcelo Brozovic ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da hedef Marcelo Brozovic!
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03 Şubat 2022 15:36
Inter'in henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Marcelo Brozovic için flaş bir iddia geldi.

Calciomercato'nun haberine göre, Barcelona'nın yıldız orta saha ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde İtalyan ekibinin, oyuncuya yeni sözleşme için teklif yaptığı ancak oyuncunun kulüpten süre istediği kaydedildi.

Ayrıca, Katalan devinin teknik direktörü Xavi'nin de oyuncuyu takımında görmek istediği ifade edildi.

Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Hırvat oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 29 maçta, 1 gol - 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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