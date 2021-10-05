Barcelona'da hayati önem taşıyan 3 maç

Tarihinin en belirsiz sezonlarından birini yaşayan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın geleceğini sıradaki 3 maçın belirleyeceği belirtildi.



Ünlü İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, Barcelona'nın Koeman'ı gönderememe nedeninin yerine yeni bir ismi bulamaması olduğu ifade edildi. Yaklaşık 12 milyon euro tazminatı olan Koeman'ı bu yüzden gönderemeyen Barcelona'nın önündeki 3 maçın büyük önem taşıdığı yazıldı.



Milli ara dönüşü La Liga'da Valencia'yı konuk edecek olan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak ve 4 gün sonra ise Real Madrid ile Nou Camp'ta kozlarını paylaşacak. Bu maçlardan alınacak sonuçların Koeman'ın kaderini belirleyeceği ifade ediliyor.



Ronald Koeman'ın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



