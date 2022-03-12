Barcelona'da Haaland'a alternatif: Rashford

Barcelona'nın, forvet hedefleri arasına Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford'u da eklediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Haaland'a alternatif: Rashford
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12 Mart 2022 16:11
Yeni sezonda kadrosuna bir forvet takviyesi planlayan Barcelona, alternatifler arasına Marcus Rashford'un adını da yazdı.

İspanyol basınında yer alan haberde; Katalan devinin forvet transferinde ana hedefinin Erling Haaland olduğu ancak Norveçli golcüye çok fazla sayıda talip olduğu için alternatifleri de değerlendirdiği ve bu isimlerden birinin Rashford olduğu ifade edildi.

Haberde, İngiliz futbolcunun da Barcelona'ya olası bir transferine sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon İngiliz ekibinde 24 maçta süre alan Rashford, 5 kez fileleri sarstı.

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