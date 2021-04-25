La Liga'nın 33. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan kritik maçı Barcelona 2-1 kazandı ve şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü.



Villarreal 26. dakikada Chukwueze'nin golüyle öne geçerken, Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 28. ve 35. dakikalarda Griezmann'dan geldi. Öte yandan Villarreal'da Trigueros, 65. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla Barcelona puanını 71 yaptı ve 1 maçı fazla olan Real Madrid ile eşitlerken, Atletico Madrid ile 2 puan farkı korudu. Son 4 maçta 3. kez yenilen Villarreal ise 49 puanla 7. sırada kaldı ve Avrupa bileti alma yolunda yara aldı.



La Liga'nın 34. haftasında Barcelona evinde Granada ile karşılaşacakken, Villarreal evinde Getafe'yi konuk edecek.



LA LIGA'DA PUAN DURUMU



(73) Atletico Madrid

(71) Real Madrid (1 maçı fazla)

(71) Barcelona



