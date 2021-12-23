Barcelona'da Dembele için mutlu son!

Barcelona, hücum oyuncusu Ousmane Dembele ile gelecek hafta yeni sözleşme imzalayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Dembele için mutlu son!
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23 Aralık 2021 16:51
İspanya La Liga devi Barcelona, iç transferde flaş bir hamleye imza atıyor.

İspanyol basının haberine göre; Ousmane Dembele, Barcelona'nın 5 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti. Maaş indirimine de olumlu yanıt veren Fransız futbolcunun önümüzdeki hafta yeni kontrata imza atacağı belirtildi.

Dembele'nin teklifi kabul etmesinin sebebi olarak ise Barcelona'da kalmayı çok istemesi gösterildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 7 resmi maça çıkan Dembele, 1 asist yaptı.


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