Barcelona'da Dani Alves sürprizi!

Barcelona'nın takımın eski yıldızlarından Daniel Alves'in takıma dönmesi için yönetimin bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona'da Dani Alves sürprizi!
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10 Kasım 2021 15:12
Barcelona'da, transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Katalan ekibinin, takımın eski yıldızlarından Daniel Alves ile görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirerek yeni bir döneme başlayan Barcelona'nın, Dünya Kupası'na gitmek için oynamak istediğini ve Barcelona'ya dönmeye sıcak baktığını söyleyen Brezilyalı savunma oyuncusuyla temasa geçeceği belirtildi.

"YARDIMCI OLMAYI TEKLİF ETTİ"

Xavi için düzenlenen imza töreninde eski futbolcuları için itirafta bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Dani Alves çok aktif ve birçok farklı yönden kulübe yardım etmeye çalışıyor. Ayrıca, sportif açıdan da kulübe yardımcı olmayı teklif etti" şeklinde konuştu.

"TELEFON ETMELERİ YETERLİ"

38 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, tekrar Katalan ekibinin formasını giymek istediğini ve bunun için Barcelona'nın kendisine telefon etmesinin yeterli olacağını söyledi.


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