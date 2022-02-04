Barcelona'da Dani Alves'in Avrupa Ligi mutsuzluğu

İspanya La Liga devi Barcelona'da UEFA Avrupa Ligi listesi belli oldu.



Katalan ekibinin kadrosunda yeni transfer Dani Alves yer almadı.



Diario Sport'un haberine göre; 38 yaşındaki sağ bek oyuncusu, teknik direktör Xavi'nin vermiş olduğu bu karardan memnun olmadı.



Ara transfer döneminde 4 transfer yapan Barcelona; Ferran Torres, Adama Traore ve Aubameyang'ı ise kadroya dahil etti.





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