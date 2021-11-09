Barcelona'da Coutinho krizi!

İspanyol devi Barcelona'da Philippe Coutinho'nun teknik heyete karşı gösterdiği tutum tartışılıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Coutinho krizi!
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09 Kasım 2021 15:59
İspanya La Liga ekibi Barcelona'da Philippe Coutinho krizi yaşanıyor.

İspanyol basını, Barcelona'daki bazı oyuncuların Coutinho'nun antrenman ve maçlardaki tutumundan rahatsız olduğunu yazdı.

Haberde ligin 13. haftasında Celta Vigo ile oynanan ve 3-3 biten karşılaşmanın oyuncular için bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

İddiaya göre; Coutinho, ilk yarının sonlarına doğru Ansu Fati'nin yaşadığı sakatlık sonrasında isteksiz bir biçimde ısınmaya başladı. O sırada takımın başında olan Sergi Barjuan, Coutinho'ya oyuna girmesini söyledi ancak Brezilyalı futbolcunun cevabı, "Gerek yok, birazdan devre olacak" oldu.

Maçın bitiminin ardından soyunma odasında Barcelona'daki bazı futbolcuların, 29 yaşındaki Coutinho'ya sözleri ve tavırları nedeniyle tepki gösterdiği ifade edildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 11 resmi maça çıkan Coutinho, 1 gol sevinci yaşadı.


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