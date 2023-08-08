Barcelona'da Arda Güler yerine transfer!

Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Freiburg'tan Noah Darvich'i 2.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Barcelona'da Arda Güler yerine transfer!
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08 Ağustos 2023 19:43
Barcelona, Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler yerine aynı mevkide forma giyen Noah Darvich'i kadrosuna kattı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 16 yaşındaki futbolcu için Freiburg'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Barcelona'nın açıklamasında genç oyuncu ile 2026 yılına kadar kontrat imzalandığı ve sözleşmesine 1 milyar euro'luk serbest kalma maddesi eklendiği bilgileri yer aldı.

Freiburg altyapısından yetişen Darvich, Almanya U17 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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