Barcelona'da Arda Güler yerine transfer!

Barcelona, Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler yerine aynı mevkide forma giyen Noah Darvich'i kadrosuna kattı.



Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 16 yaşındaki futbolcu için Freiburg'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.



Barcelona'nın açıklamasında genç oyuncu ile 2026 yılına kadar kontrat imzalandığı ve sözleşmesine 1 milyar euro'luk serbest kalma maddesi eklendiği bilgileri yer aldı.



Freiburg altyapısından yetişen Darvich, Almanya U17 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.



