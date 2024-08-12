Barcelona'da Ansu Fati gönderiliyor

Barcelona Sportif Direktörü Deco, 21 yaşındaki genç oyuncu Ansu Fati'den kendisine takım bulmasını istedi.

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Barcelona'da Ansu Fati gönderiliyor
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12 Ağustos 2024 16:19
Barcelona'nın gelecek vadeden yıldızlarından biri olarak görülen Ansu Fati gözden düştü.

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, 21 yaşındaki genç oyuncu Ansu Fati'den kendisine takım bulmasını istedi.

MENAJERİNE BASKI

Ayrıca menajeri Jorge Mendes'e de oyuncuya kısa süre içinde bir takım bulunmasını söylediği belirtildi.

Teknik Direktör Hansi Flick, genç oyuncunun planları arasında olmadığını Fati'ye bildirdiği de ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Brighton'da kiralık geçiren genç hücumcu, 27 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı. Barcelona'da ise şu ana dek 112 maça çıktı ve 29 gol, 10 asist yaptı.

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