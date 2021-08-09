Barcelona'da Agüero 10 hafta yok

İspanya ekibi Barcelona'nın Arjantinli golcü futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta oynayamayacak.

Haber; AA
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Barcelona'da Agüero 10 hafta yok
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09 Ağustos 2021 14:18
İspanya ekibi Barcelona'nın Arjantinli golcü futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle 10 hafta forma giyemeyecek.

Barcelona Kulübü, 33 yaşındaki Agüero'nun tendon sakatlığı sebebiyle 10 hafta takımdan uzak kalacağını duyurdu.

Geçen sezon sonu İngiltere temsilcisi Manchester City'deki sözleşmesi biten Agüero, Barcelona ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı.


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