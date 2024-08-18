Barcelona, Christensen'in bonservisini belirledi

Barcelona, Andreas Christensen'in takımdan ayrılması durumunda Danimarkalı oyuncudan en az 30 milyon euro'luk bonservis geliri bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Christensen'in bonservisini belirledi
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18 Ağustos 2024 17:51
Barcelona, 28 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen'in bonservisini belirledi.

30 MİLYON EURO BEKLİYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona, Christensen'in olası satışından en az 30 milyon euro gelir kazanmayı hedefliyor.

Katalan devinin oyuncuya beklenen rakamlarda teklif gelmesi durumunda satışa izin verebileceği ifade edildi.

NEWCASTLE TAKİP EDİYOR

Danimarkalı oyuncuyu Premier Lig ekibi Newcastle United'ın takip ettiği belirtilirken, ilk öncelik olarak Marc Guehi'yi tutan İngiliz ekibinin bu oyuncudan olumlu sonuç alamaması durumunda rotasını Christensen'e çevireceği ifade edildi.

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