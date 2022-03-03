Barcelona, Christensen'de sona yaklaştı!

Barcelona, Andreas Christensen transferi için yoğun mesai harcıyor.



ESPN, Chelsea'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Andreas Christensen'in Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu belirtti.



Haberde Danimarkalı oyuncuyla henüz anlaşma sağlanamadığı ancak İspanyol ekibinin oyuncuyla görüşmelerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.



Barcelona daha önce de tecrübeli savunmacıyı transfer etmek için girişimlerde bulunmuş ancak kulübüyle anlaşma sağlayamamıştı.



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Ayrıca, Alman devi Bayern Münih'in de Danimarkalı ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.



25 yaşındaki yıldız savunmacı bu sezon Chelsea ile çıktığı 24 maçta 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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