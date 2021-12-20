Barcelona Cavani ile anlaştı!

Barcelona'nın, Manchester United'da forma giyen Edison Cavani ile anlaştığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona Cavani ile anlaştı!
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20 Aralık 2021 17:23
Transfer çalışmalarına devam eden Barcelona'nın Edison Cavani ile anlaştığı iddia edildi.

İspanyol basınına yansıyan haberlerde; Katalan devinin, Manchester United'da forma giyen Edison Cavani ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Medyada yer alan haberde; Uruguaylı futbolcunun ilk 6 ay için düşük maaş almayı kabul ettiği ve anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan Manchester United ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Cavani'nin, bu transferin gerçekleşebilmesi adına Ocak ayında İngiliz ekibi ile kontratını feshetmek için anlaşmak zorunda olduğu aktarıldı.


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