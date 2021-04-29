Barcelona büyük şoku yaşadı!

İspanya La Liga'nın 33. haftasında liderlik şansı bulunan Barcelona, evinde Granada karşısında hiç beklemediği bir yenilgi aldı: 2-1!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona büyük şoku yaşadı!
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29 Nisan 2021 21:53
İspanya La Liga'nın 33. haftasında zirve yarışındaki Barcelona, evinde Granada ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Granada 1-0 geriden gelerek karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Barcelona, 23. dakikada Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golüyle öne geçerken, Granada'ya galibiyeti getiren goller, 63. dakikada Machis ve 79. dakikada Molina'dan geldi.

Molina, Alfredo di Stefano'nun ardından (1966, 39 yaş 244 gün) La Liga'da Barcelona ağlarını sarsan en yaşlı 2. oyuncu oldu. (39 yaş, 7 gün)

KOEMAN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Barça'da teknik direktör Ronald Koeman, 66. dakikada maçın hakemi Fuertes ile yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Son 10 maçta 2. yenilgisini alan Barcelona, 71 puanla lider Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Granada ise 45 puana yükseldi ve ilk 7 sıra için bir adım daha attı.

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona deplasmanda Valencia ile karşılaşacakken, Granada evinde Cadiz'i konuk edecek.

LA LIGA'DA PUAN DURUMU

(73) Atletico Madrid
(71) Real Madrid
(71) Barcelona
(70) Sevilla

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