'Barcelona beni ağlattı'

Barcelona'dan ayrılığı çok konuşulan Luis Suarez, sürece dair açıklamalarda bulundu.



Uruguaylı forvetin bırakılması sonrası, takımın süper yıldızı Lionel Messi de kulüp yönetimine tepki göstermişti.



"ZOR GÜNLERDEN GEÇTİM"



Luis Suarez açıklamasında; "O günler çok zordu. Yaşadığım olaylar nedeniyle ağladım. Beni en çok üzen kulübün bu süreçte yaptığı işlerdi. Eşim benim mutsuzluğumu görüyordu ve Atletico'ya katılma şansım çıktığında da şüphe etmedim." dedi.



Luis Suarez, 2014 yılında flaş bir şekilde Liverpool'dan transfer edildi. Katalan ekiyle 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayan Uruguaylı, toplam 198 gol kaydetti.



