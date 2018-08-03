, sürpriz bir transfere imza atarak Belçika Ligi ekiplerinden Eupen'in 19 yaşındaki sağ beki'yi kadrosuna kattı.Dünya Kupası'nda Senegal formasıyla boy gösteren ve adından söz ettiren Wague, 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Genç futbolcu, Dünya Kupası'nda Japonya'ya gol atmış ve turnuvada gol atan en genç Afrikalı futbolcu olmuştu.Geçtiğimiz sezon Belçika ekibiyle 43 maçta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Barcelona'nın B takımında oynayacak.