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Barcelona, Belçika'dan transfer yaptı!

Barcelona, Belçika'nın Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki Senegalli sağ bek Moussa Wague'yi transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, Belçika'dan transfer yaptı!
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03 Ağustos 2018 20:59
Barcelona, sürpriz bir transfere imza atarak Belçika Ligi ekiplerinden Eupen'in 19 yaşındaki sağ beki Moussa Wague'yi kadrosuna kattı.

Dünya Kupası'nda Senegal formasıyla boy gösteren ve adından söz ettiren Wague, 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Genç futbolcu, Dünya Kupası'nda Japonya'ya gol atmış ve turnuvada gol atan en genç Afrikalı futbolcu olmuştu.

B TAKIMINDA OYNAYACAK

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibiyle 43 maçta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Barcelona'nın B takımında oynayacak.

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