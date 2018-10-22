Barcelona Başkanı'ndan Neymar açıklaması!

Barcelona'nın Başkanı Josep Maria Bartomeu, transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İspanyol başkan, ''Ocak ayında teknik direktörümüz istemezse transfer yapmayı düşünmüyoruz. Dar bir kadromuz var çünkü gerektiğinde B takımındaki oyuncular da A takım için oynayabiliyor.'' diye konuştu ve transfer düşünmediklerini belirtti.
''NEYMAR GERİ DÖNMEYECEK''
Josep Maria Bartomeu, İspanyol basınında çıkan 'Neymar dönecek' iddiaları hakkında da konuşurken ''Neymar mı? O buradan gitti ve geri getirme gibi bir planımız olmayacak.'' dedi.
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İspanyol başkan, ''Ocak ayında teknik direktörümüz istemezse transfer yapmayı düşünmüyoruz. Dar bir kadromuz var çünkü gerektiğinde B takımındaki oyuncular da A takım için oynayabiliyor.'' diye konuştu ve transfer düşünmediklerini belirtti.
''NEYMAR GERİ DÖNMEYECEK''
Josep Maria Bartomeu, İspanyol basınında çıkan 'Neymar dönecek' iddiaları hakkında da konuşurken ''Neymar mı? O buradan gitti ve geri getirme gibi bir planımız olmayacak.'' dedi.
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