Barcelona Başkanı'ndan Neymar açıklaması!

'nın Başkanıtransfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İspanyol başkan, ''Ocak ayında teknik direktörümüz istemezse transfer yapmayı düşünmüyoruz. Dar bir kadromuz var çünkü gerektiğinde B takımındaki oyuncular da A takım için oynayabiliyor.'' diye konuştu ve transfer düşünmediklerini belirtti.Josep Maria Bartomeu, İspanyol basınında çıkan 'Neymar dönecek' iddiaları hakkında da konuşurken ''Neymar mı? O buradan gitti ve geri getirme gibi bir planımız olmayacak.'' dedi.