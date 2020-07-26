Barcelona Başkanı: 'Xavi'yi severim ama Setien'in kontratı var'

Barcelona, bu sezon Real Madrid'in arkasında kalarak lig şampiyonluğunu kaybetti. Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, basında çıkan teknik direktör değişikliği iddialarını yanıtladı.



Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi'nin, Setien'in yerine teknik direktörlük görevine getirileceği iddiaları gündeme geliyordu.



"SETIEN'İN KONTRATI VAR"



Başkan yaptığı açıklamada; "Xavi ile harika bir ilişkimiz var ve birçok konu üzerine onunla konuşuyoruz. Ancak Setien'in kontratı var. Ona ve takımına güveniyorum. Barcelona'nın oyunu ve tarzı hakkında fazlasıyla bilgisi var." dedi.



Barcelona, La Liga'yı Real Madrid'in ardından 2. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam ediyor. Barça, son 16 turunda Napoli ile 1-1'in rövanşında karşı karşıya gelecek.



