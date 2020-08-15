Barcelona Başkanı Bartomeu: 'Karar zamanı geldi'

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Bayern Münih hezimetinin ardından açıklamada bulundu.



Çok acı bir yenilgi aldıklarını söyleyen Bartomeu açıklamasında, "Çok zor bir akşam ve yenilgi! Taraftarımız için üzülüyorum. Hiçbbirimiz temsil ettiğimiz bu kulüp gibi değildik. Çok acı verici bir yenilgi. Kendi seviyemizde oynamadık. Şimdi kararların verilme zamanı geldi" sözlerini kullandı.



Bartomeu düşündükleri kararları hızlıca alacaklarını söyleyerek, "Pique'nin bugün bir felaket yaşadığımıza ilişkin sözleri doğru, katılıyorum! Şu andan itibaren bir karar vermeliyiz. Bazılarını zaten maçtan önce hafızamıza almıştık. Önümüzdeki günlerde uygulayacağız" diye konuştu.



Alınacak kararları olası görevden alma veya takımdan uzaklaştırma gibi kararları önümüzdeki hafta açıklayacaklarını söyleyen Bartomeu: "Bugün kararlarımızı açıklamayacağım. Önümüzdeki hafta kararlarımızı açıklayacağız. Zaten bazı kararlar çoktan alındı, diğerleri de sırayla kabul edilecek."



