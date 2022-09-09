Barcelona, Atletico'ya dava açmaya hazırlanıyor

Barcelona, Atletico Madrid'e kiralık olarak gönderdiği Antoine Griezmann için Madrid temsilcisine dava açmaya hazırlanıyor.



ESPN'de yer alan habere göre, Barcelona'nın, Fransız yıldız için yapılan anlaşmayı incelediği belirtildi. Katalan devinin, Griezmann'ın geçen sezon oynadığı 37 maçın 30'unda 45 dakikadan fazla sahada kaldığını düşündüğü ve bu nedenle Atletico'nun kendilerine 40 milyon euro'luk satın alma maddesini ödemesi gerektiğini düşündüğü ifade edildi.



ATLETICO FARKLI DÜŞÜNÜYOR



Atletico Madrid'in ise satın alma maddesinin aktif hale gelmesi için 31 yaşındaki yıldızın 2 yıllık kiralık süresindeki maçların yarısında 45 dakikadan fazla süre almasını düşündüğü kaydedildi. Diego Simeone'nin ekibinin bu nedenle şu anda bonservis için bir adım atmadığı vurgulandı.



ATLETICO 40M€ ÖDEMEK İSTEMİYOR



Simeone'nin bu sezon Griezmann'ı takımda kullanmayı planladığı ancak Atletico Madrid'in sezon sonunda 32 yaşına girecek yıldız futbolcu için 40 milyon euro ödemeyi de istemediği öne sürüldü.



BARCELONA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR



Barcelona'nın, yıllık maaşı 20 milyon euro'nun üzerinde olan Griezmann'ı kesinlikle takımda düşünmediği, bu rakamın La Liga yönetiminin belirlediği maaş bütçeleri nedeniyle sorun olduğunun altı çizildi.



BU SEZON YEDEK KALIYOR



Antoine Griezmann, bu sezon 5 maçta süre alırken, bu müsabakalardan hep ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Barcelona'nın bonserviste indirime gitmeyi kabul edene kadar Atletico Madrid'in Fransız yıldızı bu şekilde kullanacağı belirtildi.





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