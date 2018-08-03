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Barcelona, Arturo Vidal'i transfer etti

Barcelona, Bayern Münih'ten Arturo Vidal'i transfer ettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, Arturo Vidal'i transfer etti
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03 Ağustos 2018 23:56
La Liga ekiplerinden Barcelona, bu sezonki 4. transferini de açıkladı. Barcelona, bir süredir gündeminde olan Arturo Vidal'i renklerine bağladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Arturo Vidal'in Bayern Münih'ten transfer edildiği ve Şilili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Arturo Vidal, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Barcelona ile resmi sözleşme imzalayacak.

Barcelona, Vidal'in dışında bu sezon kadrosuna Malcom, Arthur ve Lenglet'i katmıştı.



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