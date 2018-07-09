Barcelona, Arthur transferini resmen açıkladı!

La Liga ekibi, Mart ayında transferinde prensip anlaşmasına vardığır'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.Katalan ekibinin Gremio'ya Arthur için 31 milyon euro bonservis + 9 milyon euro bonus ödeyeceği açıklandı.6 yıllık sözleşme imzalayan Arthur'un sözleşme fesih bedeli ise 400 milyon euro olduğu belirtildi.Gremio alt yapısından yetişen 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 10 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.