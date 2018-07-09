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Barcelona, Arthur transferini resmen açıkladı!

Barcelona, Gremio'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, Arthur transferini resmen açıkladı!
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09 Temmuz 2018 23:09
La Liga ekibi Barcelona, Mart ayında transferinde prensip anlaşmasına vardığı Arthur'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Katalan ekibinin Gremio'ya Arthur için 31 milyon euro bonservis + 9 milyon euro bonus ödeyeceği açıklandı.

6 yıllık sözleşme imzalayan Arthur'un sözleşme fesih bedeli ise 400 milyon euro olduğu belirtildi.

Gremio alt yapısından yetişen 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 10 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



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