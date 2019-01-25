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Barcelona, aradığı ismi Manchester City'de buldu

Barcelona, savunmacılarının sakatlıklarının ardından en kısa sürede kadrosuna yeni isimleri katmayı planlarken, ibreyi Manchester City'in yıldızına yöneltti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, aradığı ismi Manchester City'de buldu
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25 Ocak 2019 15:55
La Liga devi Barcelona, son olarak kadrosuna kattığı Valencialı Murillo'nun ardından bir savunmacıyı daha transfer etmeyi planlıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Katalan devinin yetkileri Nicolas Otamendi'yi renklerine bağlamak için zemin hazırlamaya başladı bile.

Bu sezon John Stones, Vincent Company ve Aymeric Laporte'nin gerisinde kalan Arjantinli savunmacı, takımından ayrılmaya sıcak bakıyor.

2015 yılında Valencia'dan Manchester City'e 35 milyon euroluk bedelle katılan Otamendi'nin mutlu olmadığını belirten hocası Guardiola'da, "O, burada mutlu değil. Oynarken mutlu ancak oynamadığı zaman mutsuz oluyor. Sadece o değili, çevresindekiler de mutsuz oluyor." dedi.

Öte yandan tecrübeli teknik adam, oyuncusunu kadrosunda tutmak istediğini ancak bunun kendi isteğine ve arzusuna bağlı olduğunu belirterek, "Onu takımımızda tutmak istiyoruz ancak bu kendisine ve menajerine bağlı." dedi.

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